Comedy for Future e.V. : Thema "Agenda 2030" / "Comedy for Future" in der Köln-Arena / 17 Comedians, 17 Ziele, 1 Event

17 Comedians, 17 Ziele, 1 Event / 17 der bekanntesten Comedians Deutschlands werden am 22. April 2020 bei "Comedy for Future" bis zu 15.000 Fans in der Kölner LANXESS arena unterhalten und dabei die 17 Nachhaltigkeitsziele der "Agenda 2030" bekannt machen. Mit dabei sind u.a. Atze Schröder, Alain Frei, Jacqueline Feldmann und Benaissa Lamroubal.