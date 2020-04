Sky Deutschland : Ticket für Ticket: Sky unterstützt den "Quatsch Comedy Club"

Unterföhring (ots) - Umtausch-Aktion: Für jedes gespendete Ticket zum "Quatsch Comedy Club" Bühnenprogramm spendiert Sky einen Sky Ticket Zugang für einen Monat - Alle drei Staffeln des "Quatsch Comedy Clubs" mit insgesamt 54 Episoden und allen großen Stars und neuen Talenten auf Abruf verfügbar 21. April 2020 - In Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" geben sich seit über 25 Jahren die Stars und Newcomer der deutschen Comedyszene das Mikrofon in die Hand.

Der Club gilt zu Recht als Urgestein der deutschen Comedy-Industrie und ist seit 2017 wieder fester und beliebter Programmbestandteil bei Sky. Doch zur Eindämmung des Coronavirus ruht momentan der Spielbetrieb und die Comedybühnen in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart bleiben leer. Sky möchte in dieser besonderen Lage den "Quatsch Comedy Club" mit seinen Livebühnen in diesen deutschen Städten unterstützen. Aus diesem Grund spendiert Sky für jedes gespendete Einlassticket oder größere Gutscheinbestellungen zum Bühnenprogramm des "Quatsch Comedy Clubs" einen Zugang zum Streaming-Dienst Sky Ticket für einen Monat. Damit erleben Kunden das exklusive Programm von Sky nicht nur mit der neuesten Staffel des "Quatsch Comedy Clubs", sondern auch mit den aktuellen Sky Originals wie die zweite Staffel von "Das Boot" und die besten Serien von Partnern wie HBO oder Showtime. Alle weiteren Informationen dazu finden Sie auf: https://www.quatsch-comedy-club.de/partner/skyticket/

Seit über 25 Jahren auf der Bühne und im TV ist der "Quatsch Comedy Club" die erfolgreichste und langlebigste Comedyshow Deutschlands. 1992 importierte Thomas Hermanns das Unterhaltungsformat der Stand-Up-Comedy aus dem angloamerikanischen Raum nach Deutschland und begründete so den Comedytrend, der sich bis heute in zahlreichen TV- und Bühnenshows widerspiegelt. Er etablierte die Stand-Up-Comedy in Deutschland und gab so Comedians wie Michael Mittermeier oder Cindy aus Marzahn eine Bühne, auf der sie ihre Karrieren begannen. Der "Quatsch Comedy Club" ist der erste Comedy Club Deutschlands. Mit Standorten in Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Stuttgart ist der "Quatsch Comedy Club" das Urgestein der deutschen Comedy-Industrie, Trendsetter, Nachwuchsförderer und eine feste Größe der Deutschen Entertainment-Landschaft.