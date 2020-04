Truist Financial Corporation : Truist meldet Ergebnisse für das erste Quartal 2020

Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 986 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 31,6 Prozent gegenüber dem ersten Quartal des Vorjahres entspricht. Der Gewinn je verwässerter Stammaktie im ersten Quartal 2020 lag bei 0,73 US-Dollar, ein Rückgang um 24,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigten eine annualisierte Rentabilität der Gesamtaktiva (Return On average Assets, ROA) von 0,90 Prozent und eine annualisierte durchschnittliche Eigenkapitalrendite (Return On average Common Shareholders' Equity, ROCE) von 6,58 Prozent. Die durchschnittliche Rendite des Sachanlagevermögens (Return on Average Tangible Common Shareholders' Equity, ROTCE) betrug 13,23 Prozent.

Der den Stammaktionären zurechenbare bereinigte Nettogewinn, ohne Aufwendungen im Zusammenhang mit Fusionen und Restrukturierung von 107 Millionen US-Dollar (82 Millionen US-Dollar nach Steuern), die dem Konzern aufgrund der Fusion zusätzlich entstandenen inkrementellen Betriebsaufwendungen in Höhe von 74 Millionen US-Dollar (57 Millionen US-Dollar nach Steuern) und Auswirkungen im Zusammenhang mit bestimmten diskretionären Maßnahmen der Unternehmensleitung in Bezug auf COVID-19 in Höhe von 71 Millionen US-Dollar (54 Millionen US-Dollar nach Steuern), belief sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar bzw. 0,87 US-Dollar je verwässerter Aktie. Der bereinigte, verwässerte Gewinn je Stammaktie ging im Vergleich zum ersten Quartal 2019 um 0,18 US-Dollar zurück. Die bereinigten Ergebnisse zeigten eine annualisierte ROA von 1,06 Prozent, eine annualisierte ROCE von 7,88 Prozent und eine ROTCE von 15,51 Prozent.

"Die COVID-19-Pandemie hat die Lebensumstände der Menschen radikal verändert, und unser Mitgefühl gilt allen, die von dieser globalen Gesundheitskrise betroffen sind", sagte Kelly S. King, Vorsitzender und CEO. "Durch die Kombination unserer beiden traditionsreichen Unternehmen ist Truist gut positioniert, um unsere Kunden, Gemeinschaften und Teamkollegen in diesem herausfordernden Umfeld zu unterstützen. Als gut kapitalisierte Institution mit einer starken Liquiditätsposition konnten wir ein beträchtliches Wachstum bei den Krediten verzeichnen, da unsere Geschäftskunden ihre Kreditlinien in Anspruch genommen haben. Wir erleben außerdem eine Flucht in Qualität, da viele unserer Kunden Gelder von den Finanzmärkten auf Einlagenkonten verschieben.

"Truist hat im ersten Quartal 986 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, was erheblich durch fusionsbedingte Kosten und bestimmte diskretionäre Kosten und Gebührenrückerstattungen beeinflusst wurde, die notwendig waren, um unsere Teamkollegen, Kunden und Gemeinschaften während der Pandemie zu unterstützen. Abzüglich dieser Kosten und Gebührenrückerstattungen erwirtschaftete Truist im Quartal 1,2 Milliarden US-Dollar oder 0,87 US-Dollar pro Aktie. Die Qualität der Aktiva ist am Quartalsende weiterhin stark, aber wir wissen, dass die Kreditkosten steigen werden, und haben Rückstellungen in Höhe von 893 Millionen US-Dollar für erwartete künftige Verluste gebildet.

"Der Geschäftszweck von Truist ist es, bessere Lebensbedingungen und Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. In dieser herausfordernden Zeit haben wir das Glück, dass wir in der Lage sind, diesen Zweck zu erfüllen und unsere Truist-Familie und Stakeholder zu unterstützen, zur Stabilisierung der Wirtschaft beizutragen, und einer künftigen Erholung entgegen zusehen. Wir bieten eine Reihe von Hilfestellungen für unsere Kunden an, darunter Zahlungserleichterungen für Kreditkarten, Privatkredite, Autokredite, Kredite zur Eigenheimfinanzierung und Hypothekenkredite für Wohnraum. In den letzten Wochen haben wir außerdem mehrere digitale Tools eingeführt, die es unseren Kunden leichter machen, Hilfe anzufordern.

"Ich bin sehr stolz auf unsere Teamkollegen, von denen viele rund um die Uhr an Lösungen arbeiten, um unseren Kunden und Gemeinschaften in dieser Zeit der Not zu helfen. Unsere Unterstützung für unsere Teamkollegen umfasst zusätzliche bezahlte Freistellung, Flexibilität und Familienbetreuungsleistungen. Teammitglieder, die jährlich weniger als 100.000 US-Dollar verdienen, erhielten zusätzlich im März einen einmaligen Bonus in Höhe von 1.200 US-Dollar vor Steuern, um ihr anhaltendes Engagement für unsere Kunden zu würdigen und dazu beizutragen, einen Teil des durch die Pandemie verursachten finanziellen Drucks zu mildern. Wir haben, um den unmittelbaren und langfristigen Bedürfnissen unserer Communities gerecht zu werden, die Initiative Truist Cares mit 25 Millionen US-Dollar für philanthropische Unterstützung ins Leben gerufen, die Hilfe für Grundbedürfnisse, medizinische Versorgung und finanzielle Notlagen im ganzen Land bereitstellt. Die verbleibenden wohltätigen Gelder werden als Zuschüsse an Truists Partner in den Gemeinden zur Förderung und Ausweitung von Technologieinitiativen und -programmen für Jugendliche, Senioren, kleine Unternehmen und Einzelpersonen gewährt, um den Wiederaufbau und die Wiederherstellung zu unterstützen und prosperierende Communities zu schaffen", erklärte King.

Performance-Highlights des ersten Quartals 2020

- Der verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 US-Dollar - Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 0,87 US-Dollar - Die ROA betrug 0,90 Prozent; die bereinigte ROA betrug 1,06 Prozent - Die ROCE betrug 6,58 Prozent; die bereinigte ROCE betrug 7,88 Prozent - Die ROTCE betrug 13,23 Prozent; die bereinigte ROTCE betrug 15,51 Prozent - Die Purchase-Accounting-Bewertungen für Kredite und immaterielle Vermögenswerte wurden aktualisiert - Eine Reduzierung der Fair Value-Marke für Kredite um 193 Millionen US-Dollar - Ein Zuwachs um 165 Millionen US-Dollar bei CDI und anderen immateriellen Werten - Eine Reduzierung des Goodwill um 258 Millionen US-Dollar - Die Bewertungen bleiben vorbehaltlich des Abschlusses - Die steuerlich äquivalenten Umsätze für das erste Quartal 2020 beliefen sich auf 5,6 Milliarden US-Dollar - Die Quote von Gebühren zu Gewinn betrug 34,9 Prozent im Vergleich mit 38,6 Prozent im vierten Quartal 2019 - Die Nettozinsmarge erreichte 3,58 Prozent, eine Steigerung um 14 Basispunkte gegenüber dem vierten Quartal 2019 - Die Kern-Nettozinsmarge erreichte 3,06 Prozent, ein Rückgang um 8 Basispunkte gegenüber dem vierten Quartal 2019 - Die zinsunabhängigen Aufwendungen für das erste Quartal 2020 beliefen sich auf 3,4 Milliarden US-Dollar - Die zinsunabhängigen Aufwendungen beinhalten einen Fusions- und Restrukturierungsaufwand in Höhe von 107 Millionen US-Dollar, inkrementelle Betriebsaufwendungen in Zusammenhang mit der Fusion von 74 Millionen US-Dollar, und allgemeine Management-Aufwendungen im Zusammenhang mit COVID-19 von 65 Millionen US-Dollar - Die GAAP-konforme Effizienzkennzahl betrug 61,1 Prozent im Vergleich mit 71,0 Prozent im vierten Quartal 2019 - Die bereinigte Effizienzkennzahl betrug 53,4 Prozent gegenüber 57,5 Prozent im vierten Quartal 2019 - Die Qualität der Aktiva ist weiterhin stark; signifikante wirtschaftliche Unsicherheit im Zusammenhang mit COVID-19 - Notleidende Aktiva machten 0,23 Prozent der Gesamtaktiva aus - Überfälligkeiten ab 90 Tagen mit weiterhin auflaufenden Zinsen machten 0,55 Prozent der Investitionskredite aus, ein Rückgang gegenüber den 0,66 Prozent im vorigen Quartal - Ohne staatlich garantierte Kredite machten die Überfälligkeiten ab 90 Tagen mit weiterhin auflaufenden Zinsen 0,04 Prozent der Investitionskredite aus - Die Netto-Ausbuchungen betrugen 0,36 Prozent der durchschnittlichen Kredite und Pachten, ein Rückgang um vier Basispunkte gegenüber dem Vorquartal - Die Rückstellung für Verluste bei Krediten und Pachten betrug 1,63 Prozent der Investitionskredite - Die Rückstellung für Kreditverluste betrug 893 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2020; 582 Millionen US-Dollar wurden im Vergleich zum Day1 CECL gebildet - Die Deckungsquote bei Risikorückstellungen betrug das 5,04-fache der für Investitionen gehaltenen notleidenden Kredite und Pachten, im Vergleich zum 3,41-fachen im vorigen Quartal - Das Kapital- und Liquiditätsniveau bleibt weiterhin stark - Die Quote von Tier-1-Stammkapital zu risikogewichteten Aktiva lag bei 9,3 Prozent - Die Tier-1-Risikokapitalquote lag bei 10,5 Prozent - Das Gesamtkapital betrug 12,6 Prozent - Die LCR-Quote betrug 117 Prozent für das erste Quartal 2020 Präsentation der Ertragslage und Zusammenfassung der Quartalsergebnisse

Wenn Sie die Telefonkonferenz von Truist für das erste Quartal 2020 heute um 8:00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) mitverfolgen möchten, wählen Sie sich bitte unter der Telefonnummer 866-519-2796 mit dem Teilnehmercode 892418 ein. Die während der Konferenz verwendete Präsentation wird auf unserer Website unter https://ir.truist.com/events-and-presentation bereitgestellt. Aufzeichnungen der Telefonkonferenz sind für 30 Tage unter der Telefonnummer 888-203-1112 (Zugangscode 892418) verfügbar.

Die Präsentation einschließlich Anhang zu den nicht GAAP-konform ausgewiesenen Kennzahlen und einer Zusammenfassung der Geschäftsergebnisse von Truist für das erste Quartal 2020, einschließlich detaillierter Finanzübersichten, steht auf https://ir.truist.com/earnings bereit.

Informationen zu Truist

Die Truist Financial Corporation ist ein zielorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, dessen Zweck es ist, bessere Lebensbedingungen und Gemeinschaften zu inspirieren und aufzubauen. Mit 275 Jahren kombinierter Erfahrung von BB&T und SunTrust betreut Truist rund 12 Millionen Haushalte mit führenden Marktanteilen in zahlreichen wachstumsstarken Märkten des Landes. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Bankgeschäfte für Privatkunden, kleine und mittelständische Unternehmen und kommerzielles Banking; Vermögensverwaltung; Kapitalmärkte; gewerbliche Immobilien; Firmen- und institutionelles Bankgeschäft; Versicherungen; Hypotheken; Zahlungsverkehr; Spezialkredite und Vermögensverwaltung. Truist mit Hauptsitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ist die sechstgrößte Geschäftsbank in den USA mit einer Bilanzsumme von 506 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2020. Truist Bank istMitglied der FDIC. Weiterführende Informationen finden Sie unter Truist.com.

Kapitalquoten und Renditen auf risikogewichtete Aktiva sind vorläufiger Natur.