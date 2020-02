Westdeutsche Allgemeine Zeitung : Uber startet im Ruhrgebiet

Essen (ots) Der Mietwagen-Vermittler Uber bietet ab dem heutigen Mittwoch seine Dienste auch im Ruhrgebiet an. Nach Informationen der in Essen erscheinenden "WAZ" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Mittwochausgabe) können zunächst in Duisburg, Oberhausen, Mülheim, Moers und dem südlichen Wesel Mietwagen über eine App gebucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bisher ist das US-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen nur in den rheinischen Metropolen Köln und Düsseldorf aktiv. "Das Ruhrgebiet ist mit seinen fünf Millionen Menschen, dem dichten Pendlerverkehr und vielen Staus eine sehr spannende Region für uns", sagte Uber-Deutschlandchef Christoph Weigler der WAZ. Er sieht "großes Verbesserungspotenzial durch neue Mobilitätsdienste", von denen es im Ruhrgebiet bisher nur sehr wenige und entsprechend großen Nachholbedarf gebe. Uber habe "die Ambition, langfristig das Ruhrgebiet als Ganzes zu erschließen", sagte Weigler weiter.

Das klassische Taxi-Gewerbe sieht in Uber noch immer einen missliebigen Konkurrenten, obwohl das Unternehmen in Deutschland mittlerweile auch klassische Taxen vermittelt. Erst im Dezember erwirkte Taxi Deutschland eine einstweilige Verfügung gegen Uber, das daraufhin sein Vermittlungsmodell ändern musste.

Uber-Deutschlandchef Weigler betonte, man habe vor dem Markteintritt im westlichen Ruhrgebiet auch mit den örtlichen Taxiunternehmen konstruktive Gespräche geführt und vermittle diese mit UberTaxi direkt in der App. Uber wolle dem Taxigewerbe keine Fahrten abnehmen, sondern im Gegenteil eine zusätzliche Nachfrage schaffen, sagte Weigler.

Pressekontakt: