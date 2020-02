Entourage Phytolab : Unicamp und Entourage Phytolab vereinbaren bislang einmalige Forschungskooperation zu Medizinalcannabis

São Paulo (ots/PRNewswire) Forschung erstreckt sich auf Identifizierung und Analyse der pharmakologischen, agrarischen und genetischen Eigenschaften von 240 Cannabis-Sorten für therapeutische Zwecke (beispielsweise refraktäre Epilepsie)

Das Forschungsprojekt mit der Bezeichnung "Genotype Selection of Cannabis sativa L. for the Production of Medicines" unter Beteiligung des multidisziplinären Forschungszentrums für Biologie, Agrarwirtschaft und Chemie (CPQBA) der lateinamerikanischen Spitzenuniversität für Produktivitätsforschung Unicamp ist auf 28 Monate angelegt.