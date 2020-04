Cofinpro AG : Unternehmensberatung Cofinpro sieht Chancen in der Krise / Corona-Krise als Treiber für nächste Digitalisierungswelle bei Finanzdienstleistern

Frankfurt (ots) Als Folge der Corona-Krise rechnet die Unternehmensberatung Cofinpro mit einem weiteren Digitalisierungs-Schub bei Finanzdienstleistern. Das auf Banken und KVGen spezialisierte Consultinghaus blickt daher optimistisch auf die kommenden Monate.

Dass der Erfolg eines Unternehmens immer eine Teamleistung ist, lässt sich besonders gut an Cofinpro belegen. Die Aktiengesellschaft gehört ausschließlich den Mitarbeitern, über 140 von ihnen sind am Unternehmen beteiligt. Bereits das zehnte Jahr in Folge behauptet sich das Frankfurter Consultinghaus in diesem Jahr an der Spitze der besten deutschen Arbeitgeber. Sogar als einziges Unternehmen aus der Rhein-Main-Region hat es Cofinpro im März in die Liste des renommierten Great Place to Work® Instituts geschafft.