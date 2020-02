bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. : "Versorgungslücken wachsen bei der Kurzzeitpflege und im Pflegeheim" / bpa fordert ein verlässliches Angebot für die schnell steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen

München (ots) Laut Kai A. Kasri, Landesvorsitzender des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) in Bayern, bedeutet jeder neue Kurzzeitpflegeplatz automatisch den Wegfall eines Heimplatzes. Benötigt würden aber mehr Kurzzeitpflege- und Heimplätze.

Die steigende Zahl pflegebedürftiger Menschen brauche verlässliche Antworten: "Wenn Betroffene und ihre Familien inzwischen in vielen Regionen kaum noch Chancen auf eine Entlastung durch Kurzzeitpflege haben, hängt das auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zusammen. Der eigentliche Grund liegt jedoch in der stark steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen, wodurch es mittlerweile in allen Leistungsbereichen der Pflege zu Engpässen kommt. Unsere Mitgliedsunternehmen wollen und werden bei der Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Herausforderung konstruktiv mitwirken", erklärt Kasri, der betont: "Wir müssen die qualifizierten und motivierten Fachkräfte künftig sehr viel gezielter als heute einsetzen und durch weitere Assistenzkräfte Freiräume schaffen. Eine starre Fachkraftquote ist keine zukunftsfeste Regelung."

