ZDFneo : Vierteilige Miniserie "DEUTSCHER" in ZDFneo und in der ZDFmediathek

Vierteilige Miniserie "DEUTSCHER" in ZDFneo und in der ZDFmediathek

Zwei Familien unter sich: Christoph (Felix Knopp), David (Paul Sundheim) und Eva Schneider (Meike Droste) sowie Ulrike (Milena Dreißig), Marvin (Johannes Geller) und Frank Pielcke (Thorsten Merten)

Mainz (ots) Zwei grundsätzlich gegensätzlich denkende Familien müssen sich auf einen neuen Alltag einstellen, nachdem eine rechtspopulistische Partei die Regierung übernimmt. ZDFneo zeigt die vierteilige Miniserie "DEUTSCHER" am Dienstag, 28. April 2020, und Mittwoch, 29. April 2020, jeweils ab 20.15 Uhr.

In der ZDFmediathek ist die neoriginal-Serie bereits ab Samstag, 25. April 2020, 10.00 Uhr, unter https://deutscher.zdfneo.de abrufbar. "DEUTSCHER" entstand in der ZDF-Nachwuchsredaktion Das kleine Fernsehspiel. Das Drehbuch zur Serie stammt von Stefan Rogall. Unter der Regie von Simon Ostermann und Sophie Linnenbaum, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch an der Filmuniversität Babelsberg studierten, spielen Milena Dreißig, Thorsten Merten, Meike Droste, Felix Knopp und andere.