MEDIA WORKSHOP : Visuelle Kommunikation und Video Marketing / Praxisnahe Fortbildungen für Kommunikationsfachleute

Die MW Media Workshop GmbH zählt in der Kommunikationsbranche zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung und ist eine feste Größe am deutschen Fortbildungsmarkt. In den Städten Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München stehen mittlerweile über 80 Themen zu Pressearbeit, PR, Marketing, Digitaler Kommunikation und zur Persönlichkeitsentwicklung zur Auswahl. Die ein- und zweitägigen Seminare richten sich an Kommunikationsfachleute aller Branchen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104299 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MEDIA WORKSHOP/MW Media Workshop GmbH by Canva". Foto: MEDIA WORKSHOP/MW Media Workshop GmbH by Canva

Hamburg (ots) Ob Text, Audio, Video, Foto, Grafik oder Interaktion - die Möglichkeiten, seiner Zielgruppe Informationen zu vermitteln, sind mittlerweile fast unbegrenzt. Denn durch die Verwendung von Bild und Sprache können Geschichten sehr viel aussagekräftiger und nachhaltiger vermittelt werden.

So kann ein gutes Video in wenigen Minuten komplexe Inhalte vereinfacht und erklärend darstellen. Dabei reicht sogar schon ein iPhone aus, um ein professionelle Online-Videos zu drehen. Doch wer in der Medienarbeit am Ball bleiben will, muss laufend neue Methoden und Techniken in seine Kommunikation integrieren. Die Media Workshops bieten hierzu eine Vielzahl an praxisorientierten Seminaren an. Interessierte bekommen hier einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten und Grenzen der visuellen Kommunikation:

Mitarbeiter von Presse-, Marketing- und Kommunikationsabteilungen, die Erklärvideos für die interne und externe Kommunikation einsetzen und selbst produzieren wollen, sind im Media Workshop "HOW-TO-VIDEOS LEICHT GEMACHT - Wie Sie Erklärvideos selbst erstellen" richtig. Referent und Medienberater Bernd Beuermann zeigt den Teilnehmern am 28.02.2020 in Hamburg Tipps und Tricks, wie sie Videos mit hohem Nutzwert selbst herstellen. Das Seminar befasst sich dabei mit der ganzen Palette dieses Genres, vom einfachen Unboxing Video bis zu komplexeren Themen. Alle Informationen: https://www.media-workshop.de/seminar/how-to-videos-leicht-gemacht/

Der Media Workshop "DIGITALE FOTOGRAFIE FÜR PR, MARKETING UND EVENTS - Mediengerechte Fotos für die Pressearbeit erstellen" eignet sich für Interessierte, die mit ihrer Digitalkamera professionell umgehen wollen, um mediengerechte PR- und Eventfotos selbst zu erstellen, zu bearbeiten und zu archivieren. Referent Bernd Beuermann vermittelt ihnen das Handwerkszeug der Digitalfotografie und die Grundlagen der Bildbearbeitung für den erfolgreichen Einsatz von Pressebildern in der visuellen PR. Das zweitägige Praxisseminar findet am 9. und 10.03.2020 in Hamburg statt. Alle Informationen: http://ots.de/sLgixY

Kommunikationsprofis, die kleinere Videoproduktionen mit dem iPhone selbst durchführen oder größere in Auftrag geben möchten, erfahren im Media Workshop "VIDEOS MIT DEM IPHONE PRODUZIEREN - Bewegtbild mit Apps drehen und schneiden" am 16. und 17.03.2020 in Berlin, welche Möglichkeiten und Grenzen die mobile Berichterstattung mit dem iPhone hat. Referent und Videojournalist Roman Mischel vermittelt den Teilnehmern, was sie bei der Produktion von Videos mit dem iPhone beachten sollten und wie sie ihren Filmen eine ansprechende Optik verleihen. Alle Informationen: http://ots.de/U2aP0A

Wer Infografiken effizient in seine Kommunikation einsetzen will, bekommt im Media Workshop "INFOGRAFIK INTENSIVKURS - Wie Sie komplexe Datenmengen in Infografiken visualisieren" wertvolle Tipps von dem Experten der dpa-Infografik. Referent Dr. Raimar Heber übt mit den Teilnehmern das Scribbeln von Bildideen und zeigt, worauf man bei der Sichtung von Rohmaterial achten sollte. Er gibt Tipps, wie man Texte sinnvoll bebildert und wie sinnvoll und hilfreich die Delegation grafischer Bausteine sein kann. Alle Informationen: https://www.media-workshop.de/seminar/infografik-intensivkurs/

Über das Fortbildungsprogramm der MW Media Workshop GmbH: Die MW Media Workshop GmbH ist ein zertifizierter Bildungsanbieter und zählt in der Kommunikationsbranche seit 2001 zu den führenden Anbietern beruflicher Weiterbildung. Das praxisnahe Seminarprogramm ist speziell entwickelt für Fachleute aus den Bereichen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, PR sowie Unternehmenskommunikation. Ein hoher Praxisanteil, kleine Teilnehmergruppen und kontinuierliche Evaluation sichern die Qualität der Seminare und den Lernerfolg. Neben den offenen Seminaren werden auch maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen, Trainings und Coachings für die Kunden konzipiert. Die Referenten der Zertifikatskurse sind externe und unabhängige Experten, die ihr Wissen mit Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag, langjähriger Trainererfahrung und zeitgemäßer Methodik vermitteln. Bis heute haben über 16.500 Kommunikationsfachleute und Führungskräfte aller Branchen an den offenen Veranstaltungen und Inhouse-Schulungen teilgenommen. Die Zertifizierung der GmbH erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V. mit der Vergabe des Prüfsiegels "Geprüfte Weiterbildungseinrichtung".

