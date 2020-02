Piratenpartei Deutschland : Wahlrecht in Baden-Württemberg benachteiligt systematisch Kleinparteien

Stuttgart (ots) Das Wahlrecht in Baden-Württemberg benachteiligt systematisch Kleinparteien. Auch im Bereich der direkten Demokratie sind Defizite zu beklagen. Die Piratenpartei fordert umgehend eine Reform.

Das Wahlrecht für die Landtagswahlen ist mit Kandidaturen und Auszählverfahren sehr komplex. Wählbar sind Parteien nur in Wahlkreisen, in denen sie einen Bewerber stellen. Bewerber, deren Partei nicht im Landtag vertreten ist, müssen zum Antritt Unterstützungsunterschriften sammeln. Weiter gilt eine 5%-Hürde für den Einzug in den Landtag.

"Diese enorme Zahl an Unterschriften ist kaum zu sammeln, ohne eine große Kampagne zu fahren. Dafür braucht es aber von Beginn an viele Mitstreiter und auch die finanziellen Möglichkeiten.", kommentiert Philip Köngeter, Kreis- und Gemeinderat für die Piratenpartei. "Bei mir in Welzheim wären das knapp 600 Unterschriften, selbst in Stuttgart, wo eine Obergrenze greift, sind es noch immer 20.000 Unterschriften, die es zu sammeln gilt."