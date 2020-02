SAT.1 : "Was ist ein Mensch wert?" Diese 14 Bewohner ziehen bei "Big Brother" ein und kämpfen um 100.000 Euro - ab Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1

Titel: Big Brother; Staffel: 13; Person: Cathleen; Cedric;Denny;Gina;Mac;Mareike;Maria;Michelle;Pat;Philipp;Rebecca;René;Tim;Vanessa; Copyright: SAT.1; Fotograf: Arya Shirazi; Bildredakteur: Clarissa Schreiner; Dateiname: 1934785.jpg; Rechtehinweis: ,,Was ist ein Mensch wert?" Diese 14 Bewohner ziehen bei "Big Brother" ein und kämpfen um 100.000 Euro - ab Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1Rund 14.000 Bewerber waren bereit, sich dem Sozialexperiment "Big Brother" 2020 zu stellen. 14 von ihnen haben es in die Show geschafft, müssen sich in Glashaus und Blockhaus behaupten und sich der Frage stellen: "Was ist ein Mensch wert?" Wer wird zum Liebling der Zuschauer, und wen trifft ein Shitstorm? "Big Brother" ab Montag, 10. Februar 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlung honorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Aneinanderreihung/Zusammenlegung/Kopplung von Bildern zum Zweck der Erstellung von Slide-Shows o.ä. nicht gestattet; Verbindung/Einfügen/Anfügen von Werbung nicht gestattet. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.com Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist die Zustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presselounges der Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.; Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6708 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/SAT.1". Foto: SAT.1