Rheinische Post : Wegen Thüringen: Zahl der Parteieintritte bei Linken verzehnfacht

Düsseldorf (ots) Die Vorgänge in Erfurt haben bei der Linken eine Eintrittswelle ausgelöst. "Schon am Tag der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen haben sich unsere Beitrittszahlen verzehnfacht", sagte Parteichef Bernd Riexinger der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag).

In den wenigen Stunden habe seine Partei 113 neue Genossen begrüßen können.

