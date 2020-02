Bain & Company : Weiterer Ausbau der Führungsmannschaft / Neuer Bain-Partner im Bereich Unternehmenstransformation

München/Zürich (ots) Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat ihre Partnergruppe erneut erweitert. Seit 1. Februar 2020 unterstützt Klaus Kremers vom Standort Berlin aus die Praxisgruppe Performance Improvement.

Vor seinem Eintritt bei Bain war der 50-Jährige in unterschiedlichen Top-Beratungshäusern tätig und hat internationale Kunden insbesondere aus der Industrie sowie der Private-Equity-Branche bei Transformationen begleitet. Kremers hat European Business Management an der University of Applied Sciences in Worms studiert sowie an der University of South Alabama, USA. Seinen MBA absolvierte er an der NIMBAS Graduate School of Management mit Studienaufenthalten in Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden.