IPC Systems, Inc. : Weltweite Finanzmarkt-Community von IPC und sein Connexus-Cloud-Ökosystem jetzt auch auf Energiemärkten aktiv

t=0&l=de&o=2710325-1&h=20784649&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-1%26h%3D320016006%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ipc.com%252F%26a%3Dipc.com&a=ipc.com" target="_blank">ipc.com%252F%26a%3DIPC&a=IPC" target="_blank">IPC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2710325-1&h=4150077206&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2710325-1%26h%3D189163060%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww. ipc.com %252F%26a%3D ipc.com %252F%26a%3DIPC&a=IPC" target="_blank">IPC&a= ipc.com %252F%26a%3DIPC&a=IPC" target="_blank">IPC), ein führender globaler Anbieter von sicheren, regelkonformen Kommunikations- und Netzwerklösungen für Finanzmarktteilnehmer, kündigt heute seinen Gang an die European Energy Exchange (EEX), die führende europäische Strombörse, an. Die größten Finanzmarktinstitutionen der Welt verlassen sich beim Handel, bei der Auftragserteilung, der Bereitstellung von Marktdaten und beim Zugang zu einflussreichen Handelsplätzen, wie der EEX, auf die Connexus-Cloud-Plattform von ipc.com %252F%26a%3DIPC&a=IPC" target="_blank">IPC. Die EEX stellt mittlerweile den Zugang zum größten Strommarkt der Welt bereit, allerdings ist sie weit mehr als eine bloße Plattform für den Handel mit Strom, nicht zuletzt, weil eine fortlaufende Diversifikation die EEX Group zum Betreiber einer globalen Warenbörse gemacht hat.

"Vermutlich gibt es keinen komplexeren Markt als den für Energie", so Jeffrey Britell, Senior Vice President des Bereichs Global Network Services bei ipc.com%252F%26a%3DIPC&a=IPC" target="_blank">IPC. "Das fängt bei der weltweiten Bandbreite bei der Stromerzeugung und beim Handel damit an und reicht bis zu den erfreulichen Fortschritten, die wir in den vergangenen Jahren im Hinblick auf 'smarte' Energie, wie etwa Solar- und Windkraft, erlebt haben, und daher ist es ein Muss, unseren Kunden Zugang zu den beherrschenden Handelsplätzen für Energie zu verschaffen. Und die European Energy Exchange ist zweifellos einer der weltweit wichtigsten Handelsplätze für Energie."