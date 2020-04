Aquaclean, eine Marke der ROSITEX GmbH : Wir sagen Viren den Kampf an - mit unserem AC-PUR Zauberpulver

Wir sagen Viren den Kampf an - mit unserem AC-PUR Zauberpulver

Meckenheim (ots) Innovatives Waschmittel revolutioniert den Kampf gegen Viren: AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator von Aquaclean

Viren nehmen im globalen Gefüge der Krankheitsbilder einen extrem wichtigen Stellenwert ein. Da Mikroben mit bloßem Auge nicht erkennbar sind, geht von ihnen eine unsichtbare Gefahr aus, der sich ein Mensch schwer entziehen kann. Umso bedeutender ist es, sie bereits an der Wurzel zu bekämpfen und somit an der rasanten Vermehrung zu hindern. Um dem Wachstum von Viren auf getragenen Kleidungsstücken keine Chance zu geben, setzt ein neuartiges Waschmittel von Aquaclean dort an, wo andere Waschmittel den Anforderungen erliegen. Das AC-PUR Zauberpulver mit Hygieneaktivator setzt reinen Sauerstoff für seine virenhemmende Wirkung im Kampf gegen die infektiösen organischen Strukturen ein.