IMMONEO GmbH : Wirtschaft trotzt Corona - IMMONEO GmbH realisiert zwei exklusive Immobilienprojekte in Berlin

Berlin (ots) Die IMMONEO GmbH, ein Projektentwicklungs- und Immobilienunternehmen aus Berlin, startet wie geplant mit der Vermarktung zweier exklusiver Immobilienprojekte in der Hauptstadt. Eine Investition ist in vielerlei Hinsicht reizvoll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Exklusives Wohnen in zentraler Lage oder im Grünen

Mit dem Projekt B124 realisiert die IMMONEO GmbH mitten in der Berliner City einen Dachgeschoss-Neubau mit vier hochwertigen Terrassenwohnungen. Die 64 bis 84 m² großen Zwei- bis Dreizimmerwohnungen in der Berliner Straße überzeugen durch eine exklusive Ausstattung. So sorgen edles Eichenparkett, eine Fußbodenheizung, dreifach verglaste Fenster sowie ein hochwertiges Bad und eine moderne Einbauküche für höchste Wohnqualität. Den Grundriss können Investoren derzeit noch selbst mitgestalten. Durch die zentrale Lage besteht zudem eine ideale Verkehrsanbindung in alle Teile der Hauptstadt. Der Erstbezug ist für das vierte Quartal 2020 geplant.

Am historischen Sterndamm in Berlin-Treptow entsteht mit dem Projekt S 114/116 ein weiterer hochwertiger Dachgeschoss-Neubau im Grünen. Insgesamt werden hier sechs moderne und lichtdurchflutete Zwei- bis Dreizimmerwohnungen mit einer Größe von 40 bis 101 m² geschaffen, die ebenfalls über eine ausgezeichnete Ausstattung verfügen. Ein Highlight sind die exklusiven Galerien gepaart mit einem herrlichen Weitblick über Berlin. Zusätzlich sorgt die Architektur des Gebäudes mit seinen traditionellen Rundbögen für eine stilvolle und angenehme Atmosphäre, die sich in den Wohnungen fortsetzt.

Virtuelle Objektbesichtigung möglich

Als innovatives Immobilienunternehmen bildet die IMMONEO GmbH alle Prozesse auch digital ab. So können sich Interessenten bei Fragen per Videotelefonie an ihre Ansprechpartner wenden und erhalten ein digitales Exposé, um sich ein Bild von dem jeweiligen Objekt zu machen. Zusätzlich ergänzen wir unsere Projekte stets mit einem individuellen Image-Film und einer projektbezogenen aussagekräftigen Homepage. Beide Immobilien können zudem per Video besichtigt werden.

Alles aus einer Hand

Ausfälle, Verzögerungen oder Geldeinbußen müssen Investoren beziehungsweise Käufer bei IMMONEO nicht befürchten. Denn der Projektentwickler arbeitet eng mit der Partnerfirma SILIC BAU GmbH zusammen. Gemeinsam verfügen sie über 25 Jahre Erfahrung auf dem Berliner Immobilienmarkt und bieten alle Leistungen aus einer Hand an - angefangen bei der Akquise und Grundstückssicherung über die Projektentwicklung und Realisierung bis hin zur Vermarktung und Finanzierung. Qualität, pünktliche Abnahmen und eine Top-Beratung sind damit garantiert.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetpräsenz www.immoneo.berlin. (http://www.immoneo.berlin)

Pressekontakt: