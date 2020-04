XCMG : XCMG begeht den Tag der Erde mit dem weltweiten Verkauf von mehr als 2.000 Maschinen mit sauberer Energie

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) XCMG (SHE: 000425), der führende Hersteller von Baumaschinen, begeht den Tag der Erde mit einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes durch Anwendung einer Strategie sauberer Energietechnik in mehr als 20 Maschinenmodellen.

Im März erhielt XCMG den Zuschlag für ein intelligentes Projekt der Umweltsanierung in PPP (Public-Private-Partnership) mit einem Umfang von 520 Millionen Renminbi (73,54 Millionen USD) und einer Laufzeit von 20 Jahren in Ningbo in der Provinz Zhejiang. Das Projekt mit 5G-Technik wird die Sortierung von Müll, Sanierung und Entsorgung integrieren, um alle Aspekte des Betriebs zu umfassen. Die unbemannten Straßenkehrmaschinen von XCMG werden als erste Maschinen eingesetzt. Es folgen die elektrischen Müllautos für Fässer für mehr Effizienz der Reinigung und präzise Abfallentsorgung.