ZDF : ZDF-Programmhinweis Dienstag, 21.04.2020, 21.00 Uhr Frontal 21

Mainz (ots) Achtung! Bitte geänderten ZDF-Programmhinweis beachten!

Mangelware Mundschutz Planlos in die Maskenpflicht

"Frontal 21" hat bei Experten nachgefragt, wo es in der Vergangenheit Versäumnisse gab und was am Krisenmanagement der Bunderegierung zu kritisieren ist.