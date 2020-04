ZDF : ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) Mittwoch, 22. April 2020, 5.30 Uhr

Bundestag im Krisen-Modus - Welche Rolle hat das Parlament? Das große Ausmisten - Live aus einer vollen Kleiderkammer Nachbarschaftsstreit in Corona-Zeiten - Was rät der Anwalt? Im Gespräch: Alexander Bredereck - Fachanwalt für Mietrecht

Café in Schweden in Corona-Zeiten - Auswanderin bietet "take away" an