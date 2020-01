Ingenieurbüro Scheuch GmbH : Die Arbeit, die niemand sieht: Blick hinter die Kulissen eines Ingenieur-Büros

Prüm Wenn Straßen angelegt oder erneuert werden sollen, weiß kaum jemand, wieviel Arbeit, Energie und Fachwissen jedes einzelne Projekt schon lange vorher erfordert. Doch zum Glück gibt es hier Experten, die sich darum kümmern.

So wie das Team des Prümer Büros Scheuch , das seit 57 Jahren Arbeiten in Bereich Straßen- und Verkehrsplanung, Umweltplanung, Vermessung und Erschließung von Neubau- und Gewerbegebieten übernimmt. Ein aktuelles und anschauliches Beispiel ist der neue Anschluss der Bundesstraße 51 am Gewerbegebiet oberhalb des Eifelstädtchens Blankenheim: Wer immer dort, unter den vielen Tausenden täglich, auf dem Weg zur oder von der A 1 entlangfährt, kann sich annähernd vorstellen, welch komplizierte Überlegungen in das Vorhaben investiert wurden, bis mit der eigentlichen Bautätigkeit begonnen werden kann.

Seit 57 Jahren kompetenter Partner

Die aktuell insgesamt zehn Ingenieure, Technikerinnen und Bauzeichnerinnen sind für öffentliche Auftraggeber – Städte, Gemeinden und Straßenverwaltungen - in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen tätig. Vorrangig werden Aufträge in der Eifel, im Großraum Euskirchen, im Raum Köln-Bonn, in der Städteregion Aachen und am Niederrhein bearbeitet. Der Diplom-Ingenieur für Straßen- und Verkehrsplanung Wolfgang Scheuch leitet seit 1990 das 1962 gegründete Familien-Unternehmen. Prokurist Stefan Jovy - ebenfalls Diplom-Ingenieur für Straßen- und Verkehrsplanung - mischt seit Juli 2018 in der Geschäftsführung mit.