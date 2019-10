Cusanus Krankenhaus: Von allen guten Geistern... umgeben! : Psychiatrie und Psychotherapie: Tag der offenen Tür am 26. Oktober 2019

Foto: Kohlhaas Fotographie/Axel Kohlhaas Hell und lichtdurchflutet präsentiert sich der Eingangs- und Kommunikationsbereich der Stationen im Obergeschoss.

Bernkastel-Kues Der Neubau der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Cusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kues wird eröffnet.

Es ist vollbracht: Nach dreijähriger Bauzeit wird die neue Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie am Cusanus Krankenhaus Bernkastel-Kues offiziell eröffnet. Kurz nach dem „Tag der offenen Tür“ am 26. Oktober 2019, ziehen die Patienten aus den bisherigen Stationen inklusive Tagesklinik am Wittlicher St. Elisabeth Krankenhaus in den Neubau um. Dort stehen auf vier Stationen 75 Patientenbetten und 15 Plätze in der Tagesklinik zur Verfügung. Der Neubau ist nach den neuesten medizinischen und architektonischen Standards errichtet worden und bietet den Patienten einen guten Rahmen zur Genesung.

Die jährlich bis zu 1000 stationär und 1200 ambulant behandelten Patienten werden sich im Neubau wohlfühlen: Viel Glas, viel Licht, offene Strukturen, ein großer Therapiegarten, zwei weitere Terrassen mit herrlichem und beruhigendem Ausblick auf die Mosel und die Burg Landshut - die Macher des Neubaus haben eine wohltuende Atmosphäre geschaffen.

Dazu kommen die vielen lichtdurchfluteten Therapieräume zum Beispiel für Musiktherapie, Kunsttherapie, Ergotherapie und ein großer Multifunktionsraum, der auch für Sportangebote und Vorträge genutzt wird. Die Räume für Ergo- und Kunsttherapie haben große bodentiefe Fenster, die zum Therapiegarten hin geöffnet werden können; so kann der Garten auch zum offenen Atelier werden. Er ist zudem ein Ort der Ruhe, der den Patienten und Besuchern eine gesundheitsfördernde Atmosphäre bietet. Ziel ist, die gefühlten Barrieren zwischen Drinnen und Draußen abzubauen.

Hier wird‘s noch grüner: Im Erdgeschoss des Neubaus befindet sich mit Blick auf die Mosel der Therapiegarten. Foto: Kohlhaas Fotographie/Axel Kohlhaas

Der Potsdamer Tisch und offene Türen

Auch die Stationen sind architektonisch offen gestaltet. Sie meistern den Spagat zwischen Öffnung, um das Wohlbefinden der Patienten zu fördern, und den vorgegebenen Sicherheitsaspekten. Ein wichtiger Bestandteil ist der so genannte „Potsdamer Tisch“, der schon in vielen psychiatrischen Kliniken bundesweit zum Einsatz kommt. Im 1. Obergeschoss, wo sich die zwei Akutstationen befinden, ist dieser Arbeitstisch so zentral installiert, dass die Fachpflegenden die Tür zum Treppenhaus immer im Auge haben. Die zuvor in Wittlich verschlossene Station ist nun normalerweise offen, aber im Bedarfsfall fakultativ durch Türen verschließbar. Die Pflegekraft hat immer im Blick, wer kommt und wer geht. Wer noch keinen Ausgang hat, wird angesprochen und zum Bleiben bewegt. Der Potsdamer Tisch ist Teil einer offenen Sitzgruppe, die zur Kommunikationszone, zum geselligen Treffpunkt der Patienten, aber auch des Personals und der Angehörigen, werden soll.

Auch für die Familien ist diese neue Architektur angenehmer, da so nie das Gefühl aufkommt, ihre Angehörigen seien weggesperrt. Die flexible Handhabung von Schließung und Öffnung passt sich dem Behandlungsverlauf an. Generell wurden die Grundrisse so variabel angelegt, dass sie den jeweiligen Therapieverläufen und Erfordernissen angepasst werden können.

Ein Blick in ein Patientenzimmer der neuen Akutstation. Foto: Kohlhaas Fotographie/Axel Kohlhaas

Auch in den anderen Geschossen befinden sich jeweils im Eingangsbereich Sitzgelegenheiten, die Raum für das Miteinander von Patienten, Besuchern und Behandlungsteam schaffen. Dies soll Vertrauen fördern und dazu beitragen, sich angenommen zu fühlen und sich zu öffnen. Wem zum Beispiel das Patientenzimmer (in der Regel Ein- oder Zwei-Bett-Zimmer) zu „privat“ ist, um seinen Besuch zu empfangen, findet in den Begegnungsflächen viele Alternativen zum gemeinsamen Verweilen und für Gespräche. Zur Kommunikation, aber auch als wichtiger Teil der Rückkehr in ein „normales“ Leben, können die Patienten auf ihren Stationen gemeinsam mit dem Fachpersonal kochen und backen. Jede Station verfügt über eine eigene Küche und einen eigenen Aufenthaltsraum, pro Etage gibt es eine eigene Terrasse.

Der neue zweiflüglige Winkelbau in Bernkastel- Kues bietet Raum für alle Abteilungen des Bereichs Psychiatrie und Psychotherapie. Die Tagesklinik und die Musiktherapie, die in Wittlich in separaten Gebäuden untergebracht waren, sind jetzt integriert. Diese Zusammenfassung ermöglicht optimale kurze Wege, interne Verlegungen werden erleichtert, persönliche Kontakte können auch nach der Entlassung aus der stationären Behandlung zum Beispiel in die tagesklinische Behandlung weiterhin gepflegt werden.

Im Erdgeschoss befindet sich eine moderne Institutsambulanz, die erster Anlaufpunkt sein kann oder später der Ort, an dem eine notwendige Anschlussbehandlung stattfinden kann. Hier sind auch die Räume der Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter sowie die Sekretariate zu finden. Zu den vier Stationen in den Obergeschossen zählen neben den Akutstationen auch eine Gerontopsychiatrische Station und eine Psychotherapiestation.

Leistungsschwerpunkt der Fachabteilung ist die akute bis mittelfristige Behandlung und Stabilisierung sämtlicher psychischer Erkrankungen. Der Fokus liegt neben der Psychopharmakologie und Sozio-Milieutherapie auf bewältigungs- und problemfokussierten Einzel- und Gruppenpsychotherapien. Eine besondere Expertise besteht in den Bereichen Schizophrenie, Depression, Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz, Suchterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen.

Tag der offenen Tür

26.10.2019, 10.30 - 17.00 Uhr

10.30 Uhr: Ökumenischer Wortgottesdienst

12.00 Uhr: Führungen & Mitmachaktionen

15.30 Uhr: Konzert Didi Könen und Konsorten

26. +27.10.19: farbenprächtige Illumination der Fassade durch den Künstler R.O Schabbach, vielen Dank den Sponsoren!

Cusanus Krankenhaus

Abt. für Psychiatrie / Psychotherapie