Verbundkrankenhaus Bermkastel/Wittlich : Das Mammut-Projekt geht in die heiße Phase

Foto: Sabine Zimmer Gleich nach dem Eintreffen von Kartons, Matratzen und Gütern werden diese schnellstmöglich in die entsprechenden neuen Zimmer und Räume verteilt.

Wittlich Am 28. und 29. Oktober ziehen Patienten, Mitarbeiter, Geräte, Daten und Umzugskartons aus der Psychiatrischen Abteilung des Wittlicher Krankenhauses um in den Neubau am Cusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kues

320 Umzugskartons werden oder wurden schon gepackt, in den Patientenzimmern und Personalräumen hängen bereits 760 Kleiderbügel in den Schränken, 300 sogenannte „Schütten“, also normierte Einsätze für Bedarfsmaterial, wurden in die neuen Stationsschränke gefüllt, 450 Stühle und insgesamt 600 Sitzgelegenheiten stehen bereit - der große Umzug der Psychiatrischen Abteilung des Verbundkrankenhauses von Wittlich nach Bernkastel-Kues kann also kommen.

Seit dem 14. Oktober werden im St. Elisabeth Krankenhaus bereits solche Materialien und Gegenstände verpackt, die aktuell nicht mehr benötigt werden, es folgen zum Beispiel die Instrumente der Musiktherapie am 24. Oktober. Sukzessive wurde und wird alles in den Neubau am Cusanus Krankenhaus in Bernkastel-Kues transportiert.

Dieser wird am Freitag, 25. Oktober 2019, offiziell eröffnet und einen Tag später können sich alle Interessierten beim großen „Tag der Offenen Tür“ einen Einblick in die neuen Stationen, die Behandlungsräume und Therapiezimmer verschaffen. Die eigentlichen Umzugstage kommen gleich im Anschluss: am 28. und 29. Oktober. Am ersten Tag werden eher sperrige Güter transportiert, wie u.a. das Mobiliar der Tagesklinik, die Matten und Pezzibälle der Ergo- und Bewegungstherapie, Staffeleien, Farben und anderes Material der Kunsttherapie.

Auch die neuen Stationsküchen werden ausgestattet: Iris Jungfer, Bereichsleitung Psychiatrie, beim Einräumen der Koch- und Backutensilien. Foto: Sabine Zimmer

Parallel werden dann auch die Koffer der Patienten gepackt, denn für sie steht am Dienstag der Umzug an. „Seit Februar haben wir spezielle Arbeitsgruppen, die festlegten, was beim Standortwechsel zu beachten ist, welche neuen Schnittstellen es gibt und was, wann umzieht“, sagt Irene Baranowsky, Pflegedirektorin des Verbundkrankenhauses und Leiterin der übergreifenden AG Umzug. Hierbei waren alle relevanten Abteilungen beider Standorte des Verbundkrankenhauses involviert - vom Chefarzt, über die kaufmännische Leitung, bauliche und technische Leitung, die Hauswirtschaft, die pflegerischen Stationsleitungen, die Küche, die Hygieneabteilung, die EDV, die Krankenhausapotheke und viele mehr.

Alle Planungen aus dem Blickwinkel der Patienten bedacht

„Jeder Mitarbeiter kennt den genauen Plan und zudem gibt es Checklisten, damit der größte Abteilungsumzug in der Geschichte des Verbundkrankenhauses reibungslos über die Bühne geht“, betont Baranowsky: „Denn dieser Umzug ist wahrlich eine große Herausforderung.“ Über allem steht das Wohl der rund 75 stationär behandelten Patienten, die dienstags ab 8.30 Uhr in mehreren Gruppen umziehen werden. Stationsweise reisen die meisten Patienten, von Ärzten, Therapeuten und Pflegenden begleitet, mit einem Bus von Wittlich nach Bernkastel-Kues. Die anderen Patienten werden per Krankentransport oder Krankenfahrt an den neuen Standort der Abteilung befördert. Die Patienten, die ambulant in der Tagesklinik therapiert werden, werden dienstags noch in Wittlich behandelt, ab Mittwoch dann aber schon in Bernkastel-Kues.

„Wir haben bei unseren Planungen immer alles auch aus dem Blickwinkel der Patienten bedacht. Das Wichtigste ist, dass Therapien und Behandlungen nur so kurz wie möglich unterbrochen werden. Die ersten 36 Stunden in der neuen Umgebung sind entscheidend und werden intensiv begleitet“, sagt Irene Baranowsky. Die Belegung der neuen Patientenzimmer steht ebenfalls schon fest, und ist im krankenhausinternen EDV-System bereits eingepflegt.

Karl Heinz Prinz, Stationsleitung und stellvertretende Pflegerische Bereichsleitung Psychiatrie und Psychotherapie, verteilt die Schrankeinsätze für Bedarfsmaterial. Foto: Sabine Zimmer

Die Küchen der zwei Standorte haben zudem einen detaillierten Plan erarbeitet, um die Verpflegung aller Patienten und Mitarbeiter an beiden Orten zu gewährleisten.

An beiden Orten hat jeweils ein Mitarbeiter pro Station die Leitung für den Aus- bzw. den Einzug. Beide stehen in enger Abstimmung miteinander. Sie koordinieren auch, dass alle Gepäckstücke der Patienten gleich in die richtigen zugeordneten Zimmer gebracht werden. Dazu sind alle Kartons und Gepäckstücke im Vorfeld codiert worden, damit nichts verloren geht. Gleiches gilt auch für die häufig benötigten medizinischen Geräte und Medikamente, die parallel zu den Patienten transportiert werden. „Man muss die meisten Dinge ja nicht doppelt vorhalten, in Wittlich und Bernkastel-Kues, deswegen gibt es auch dafür einen detaillierten Umzugsplan“, sagt Baranowsky.

Ein sehr wichtiger Aspekt der gesamten Umzugsplanung lag auch darin, das Abteilungsteam frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, denn rund 80 Mitarbeiter aus der psychiatrischen Abteilung werden künftig ihren Arbeitsplatz in Bernkastel-Kues haben. „Alle Kollegen erhielten im Vorfeld ganztägige Intensiv-Führungen und mehrere Vor-Ort Briefings im Neubau, um sich mit den neuen Strukturen und Abläufen vertraut zu machen“, so Baranowsky. Alle Patientenzimmer verfügen über identische Einrichtung und Schränke, gleiches gilt für die zentralen Stationszimmer auf jeder Etage. Zu den Neuerungen zählt auch die neue Schließanlage mit den individuell codierten Transpondern für jeden Mitarbeiter.

Auch einen neuen Mitarbeiterparkplatz wird es geben - an der Marienkirche, unterhalb der Klinik. Für die Patienten und Besucher stehen nun rund 70 neue Parkplätze in der Tiefgarage unter dem Neubau der Psychiatrie und weitere 17 vor der Klinik zur Verfügung.

Tag der offenen Tür

26.10.2019, 10.30 - 17.00 Uhr

10.30 Uhr: Ökumenischer Wortgottesdienst

12.00 Uhr: Führungen & Mitmachaktionen

15.30 Uhr: Konzert Didi Könen und Konsorten

26. +27.10.19: farbenprächtige Illumination der Fassade durch den Künstler R.O Schabbach, vielen Dank den Sponsoren!

Cusanus Krankenhaus

Abt. für Psychiatrie / Psychotherapie