Ostern auf der Insel Rab : Ein Vorgeschmack auf den Sommer: Herrliche Urlaubstage an der Adria

Lautzenhausen Ostern am Meer: Die ersten warmen Sonnenstrahlen genießen, abschalten, die Seele baumeln lassen. Die Insel Rab an der kroatischen Adriaküste hält viele Leckerbissen für Urlaubshungrige bereit.

Wer in den Osterferien eine Reise plant, ist möglicherweise schon auf die warme Jahreszeit eingestimmt und möchte am liebsten etwas Sommerluft am Meer schnuppern. Ein paar erholsame Tage auf der schönen Insel Rab an der oberen Adria sind da genau das Richtige!