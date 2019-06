Rückkopplungen gehören der Vergangenheit an! : Roman Wagner Hörgeräte: Oticon durchbricht Mauer des Unmöglichen

Rückkopplungen gehören der Vergangenheit an!

Schweich Mit seinem neuen Modell Oticon Opn S™ präsentiert der dänische Hörsystemhersteller Oticon eine echte Weltneuheit: Erstmalig ist es den Entwicklern gelungen, Rückkopplungen im Hörsystem dank einem ganz neuartigen Verfahren zu verhindern! Der integrierte OpenSound Optimizer™ analysiert den Eingangsschall 56.000-mal in der Sekunde. Durch diese unglaubliche Geschwindigkeit erkennt und verhindert er Rückkopplungen, bevor sie entstehen.

Das neue Premium-Hörsystem überzeugt darüber hinaus mit vielen weiteren Vorteilen, wie leichterem Verstehen von Sprache, einem verbesserten Hörkomfort und bis zu 30 Prozent mehr Sprachdetails. Wie das möglich ist? „Aufgrund der Kombination des OpenSound Optimizers und einer Weiterentwicklung des OpenSound Navigators™ lässt das Oticon Opn S eine noch individuellere Personalisierung der 360°-Klanglandschaft zu“, weiß Hörakustikermeister Kai Glinke von Roman Wagner Hörgeräte in Schweich. „Im Vergleich zum vorherigen Modell Oticon Opn™ kann Oticon Opn S mit zusätzlich 15 Prozent mehr Sprachverstehen überzeugen, die Merkfähigkeit um zehn Prozent erhöhen und das alles bei zehn Prozent weniger Höranstrengung.“ Diese nachgewiesenen Verbesserungen schließen eine weitere Lücke zu Normalhörenden: Studien belegen, dass Oticon Opn S Menschen mit Hörminderung erstmals ermöglicht, in akustisch schwierigen Situationen, wie z. B. in einem Restaurant, wie gleichaltrige Normalhörende zu verstehen.[1]