Der neue Store fügt sich perfekt in die Optik des Hauptmarkts als Mittelpunkt der Trierer Innenstadt ein. Beim Interieur setzt Copenhagen Studios auf die gleiche Optik wie in Hamburg und Köln: Cleane und moderne Ästhetik, hell und einladend, Wände und Boden gehen in einen monochromen Look über. So wirkt der Raum durch das moderne Design größer und die Produkte treten noch stärker in den Vordergrund.