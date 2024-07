Wer kennt es nicht? Der Urlaub steht an, alle Vorbereitungen werden getroffen, aber kurz vor der Abreise fällt einem siedend heiß ein: Oje, ich habe vergessen, die wichtigsten Reiseversicherungen abzuschließen! Oder man ist sich plötzlich nicht mehr sicher, ob die Krankenversicherung auch im Ausland greift. Und wie viel Bargeld muss ich eigentlich mitnehmen, um während des Urlaubs versorgt zu sein? All diese Herausforderungen gehören mit der Mastercard Gold1 von der Sparkasse der Vergangenheit an. Denn mit dieser Kreditkarte sind sowohl eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung als auch eine Auslandsreise-Krankenversicherung (60 Tage, ohne Altersbeschränkung) direkt mit enthalten. Das Beste: Die ganze Familie ist im Urlaub mit abgesichert.

1 Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Kreditkarte.