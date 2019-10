Eifel Premium Brand w.V. : Eine Idee trägt Früchte

Hier in der Südeifel blickt man auf eine lange Tradition der Obstbrennerei zurück

Wer hohen Ansprüchen genügen will, muss sich an seinen Taten messen lassen. Das gilt um so mehr, wenn man sich - wie wir - dem reinen Genuss verpflichtet. Deswegen dürfen nur Produkte unseren Namen tragen, die aus hochwertigen Rohstoffen in qualitätsorientierten Verfahren gebrannt werden.