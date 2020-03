Saisonstart nach Umbau : Konz dreht durch: Gartenbaumarkt mit Floraland öffnet bald!

Konz Auf attraktive neue Fachabteilungen können sich die Kunden des Hagebaumarktes Konz-Wasserliesch ab 12. März freuen. Und: Jetzt ist Floraland mit dabei!

Auch schon komplett ist die Grill-Abteilung mit einer großen Ausstellung an Weber und Mr. Gardener- Geräten. Auf der deutlich erweiterten Fläche findet der Kunde auch an Gartenmöbeln alles, was das Herz begehrt. Für Haus, Garten und Balkon gibt es eine reichhaltige Auswahl an Pflanzen, Sträucher sowie Obstgehölzen und Kräutern.