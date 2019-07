Preisfinder/Wohnmarktanalyse : Welchen Wert hat meine Immobilie?

Bernkastel-Kues Es gibt viele Gründe für Kauf oder Verkauf eines Hauses oder einer Wohnung. Veränderte Lebenssituationen bedeuten mehr oder weniger Bedarf an Wohnraum. Mit dem Preisfinder liefern wir Ihnen einen ersten Richtwert - schnell, aktuell und unabhängig.

Aufgrund sehr schneller und unterschiedlicher Marktentwicklungen sowie der zunehmenden Verfügbarkeit von Online-Preisfindern, also Rechnern im Internet, die den Preis einer Immobilie bestimmen, kommt es immer häufiger vor , dass Käufern und Verkäufern extrem unterschiedliche Objektpreise vorliegen. Die Folge ist eine zunehmende Verunsicherung .

Genau hier setzt das unabhängige ibb Institut an: Nach dem Vorbild der Schwackeliste für Automobile ermitteln wir transparent und nachvollziehbar den ibb Immobilien-Richtwert. So können Sie sich Ihr eigenes Bild machen. Der Richtwert basiert auf tagesaktuellen und lokalen Angebotspreisen, die mit einer statistischen Methode anhand von Kaufpreisauswertungen an den jeweiligen Markt angepasst werden.