Veranstaltung mit besonderer Atmosphäre : Wittlicher Säubrennerkirmes vom 16. bis 19. August 2019

wittlich Familientag zusätzlich am 20. August 2019 auf dem Rummelplatz.

Am Freitag um 18 Uhr beginnt die Wittlicher Säubrennerkirmes mit der Eröffnung durch den Bürgermeister auf dem Rummelplatz, direkt vor dem Riesenrad. Wer Lust hat kann im Anschluss für 15 Minuten Freifahrten auf allen Fahrgeschäften genießen.

Das Einholen der ersten Säue im großen Festzug startet am Samstag ab 14.30 Uhr . Herolde, Knappen, der Ritter von Ehrenberg mit seinen Mannen, Bürgermeister und Beigeordnete, der Stadtschreiber, die Mitwirkenden des Schauspiels und viele mehr sind beim Festumzug dabei.

Nach dem Verlesen des Kirmesprotokolls wird dieses durch den Bürgermeister und die Ratsmitglieder unterzeichnet. Ein Feuerwehrmann in historischer Uniform klettert über eine Drehleiter zum Stadtpatron empor und entbietet diesem seinen Gruß. Damit das Wetter an der gesamten Kirmes heiter und trocken bleibt, wird die Nase von St. Rochus geputzt und ein Blumengruß überreicht.

An allen Tagen wird auf den Bühnen am Marktplatz und am Pariser Platz ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Heimische Musikvereine, regionale und überregionale Musikbands bieten ein breites Musikspektrum für jeden Geschmack.