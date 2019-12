Wechsel in der Geschäftsführung : Traditioneller Sanitär- und Heizungsfachbetrieb geht in jüngere Hände über

Traditioneller Sanitär- und Heizungsfachbetrieb geht in jüngere Hände über

Wechsel in der Geschäftsführung

Konz Der ursprüngliche Geschäftsführer der WS Brennertechnik, Wolfgang Scholer, zieht sich aus dem operativen Bereich zurück. Sascha Wilbert übernimmt die Geschäfte ab Januar 2020 - und sucht noch Mitarbeiter.

Vor über 20 Jahren wuchs die Idee zur Gründung einer Firma, die sich auf den Kundendienst im Sanitär- und Heizungsbereich spezialisiert. Gerade in diesem Bereich war und ist der Bedarf groß . Da der Kundendienst kein klassischer Bestandteil im Lehrberuf ist, stellen handwerkliche Fähigkeiten in diesem Bereich eine tägliche Lernbereitschaft als Voraussetzung für diesen Job dar.

„Meine ursprüngliche Idee entwickelte sich schnell und der Kundenstamm wuchs kontinuierlich. Somit konnte ich meinen Betrieb schnell um zwei Mitarbeiter erweitern. Vom Einfamilienhaus bis zu großen Wohnanlagen, von der öffentlichen Hand bis zu großen Autohäusern – unser Kundenstamm ist vielfältig. Badsanierungen, Heizungssanierungen und Neuinstallationen umfassen unser Portfolio. Die gute Resonanz und die Treue unserer Kunden gibt unserer Geschäftsidee recht. Somit entwickelte sich der Service/Kundendienst zu einem festen Hauptbestandteil meines Unternehmens. Daher ist es mir wichtig, meine Firma an einen langjährigen Mitarbeiter zu übergeben, der die Firma mit ihrem Konzept genauso weiterführt wie bisher, sodass für unsere Kunden alles so weiterläuft, wie bisher gewohnt. Ich bedanke mich bei all unseren Kunden für ihre langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen.“