Mit dem richtigen Biss ein schmerzfreies Leben : Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Wiebke Gruber in Bleialf

Bleialf Das Ziel der Zahnarztpraxis Dr. med. dent. Wiebke Gruber ist es, die Zähne der Patienten gesund zu erhalten und so zum Wohlbefinden beizutragen. Wenn Sie in die Praxis kommen, nimmt sich das Team viel Zeit für Sie und bietet Ihnen eine individuelle Behandlung auf höchstem Niveau.

Lust auf ein supernettes und hoch motiviertes Team und arbeiten in einer entspannten und familiären Arbeitsatmosphäre? Aktuell sucht die Zahnarztpraxis Dr. Gruber ZFA (m/w/d) in Vollzeit.

Hast Du Freude am Beruf und am Umgang mit Patienten und Kollegen? Lust auf selbstständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortung? Dann bist Du in der Zahnarztpraxis Dr. Gruber genau richtig. Dr. med. dent. Wiebke Gruber und ihr Team freuen sich auf deine Bewerbung an: