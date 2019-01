später lesen Saarbrücken 120 000 Besucher in Saar-Museen Teilen

Die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz hat in ihren Häusern im vergangenen Jahr knapp 120 000 Besucher verzeichnet. Allein in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken wurden rund 57 000 Gäste gezählt. kna