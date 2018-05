4:5! – Schoden verdaddelt eine 4:1-Führung

Fußball-Bezirksliga: Auch beim Spiel Buchholz gegen Ruwertal fallen neun Tore. Kröv siegt zu Hause klar.

SG Schoden – SG Arzfeld 4:5 (3:0)

Unglücklicher kann man nicht verlieren. Durch zwei Treffer in der Nachspielzeit musste die SG Saartal die bereits sicher geglaubten Punkte noch hergeben. „Wir haben durch eine Serie von Standartsituationen verloren; gefühlte 20 Mal sind wir vom ruhenden Ball aus in Bedrängnis gekommen“, sprach Schodens Trainer Thomas Konz drei Freistoßtore an, die das bittere Ende für die Heimelf einleiteten. Dabei führte Schoden durch die Treffer von Kevin Schuh (14.), Fabian Müller (28.) und Lukas Kramp (42.) zur Pause schon mit 3:0 und legte nach dem Arzfelder Anschlusstreffer von Joschka Trenz (55.) durch Kramp zum 4:1 nach (59.). Trenz verkürzte zum 2:4 (61.), Jan Mayers führte die Eifeler auf 3:4 heran (66.). Ein Schodener Eigentor (90 +1) zum 4:4 leitete in der Nachspielzeit das furiose Finale ein. Die siebenminütige Zugabe nutzte Marc Wollwert zum Arzfelder 4:3-Siegtreffer (90+7.)

SG Wallenborn – SG Hochw./Zerf 0:0

Hohes Tempo, gutes Spiel, respektables Ergebnis. Wallenborns Trainer Stephan Zimmer war mit der Leistung seiner Elf gegen den Tabellendritten zufrieden. „Es war ein Achtungserfolg, wir hätten aber auch gewinnen können“, sprach er von kurzweiligen 90 Minuten, in denen Sebastian Zimmer und Benjamin Blank bei guten Gelegenheiten der Eifeler die Führung verpassten. Julian Barth tauchte für die Gäste gefährlich vor dem SGW-Gehäuse auf. Auch nach der Pause hatten beide Teams den Vorwärtsgang eingelegt. Die besseren Chancen hatten die Gäste, bei denen Sebastian Dengler, Andy Müller und Robin Mertinitz knapp scheiterten.

FC Bitburg – SG Stadtkyll 2:0 (0:0)

Im Eifelderby musste sich Stadtkyll erstmals nach sechs Spielen wieder geschlagen geben. Bitburgs Matchwinner war der zweifache Torschütze Simon Floß, der zwei Minuten nach der Pause einen groben Abwehrfehler der Gäste zur FCB-Führung nutzte. Bitburg bestimmte auch den zweiten Spielabschnitt, hatte aber Glück, dass der Schneifeler Jonas Weberskirch in der 60. Minute nur das Außennetz anvisierte. Simon Floß staubte zum 2:0 ab (75.). Stadtkyll konnte seine beste Chance zum Anschlusstreffer durch Jan Pidde nicht nutzen (80.).

TuS Kröv – SV Konz 4:0 (0:0)

Mit dem klaren Sieg im Kellerduell gegen Konz verschärfte der TuS die Krise bei den Gästen aus der Saar-Mosel-Stadt, bei denen der erhoffte Aufschwung nach dem Trainerwechsel ausblieb (siehe Bezi-Fokus rechts). Nur im ersten Abschnitt war Konz die bessere Mannschaft, konnte aber zwei gute Tormöglichkeiten nicht nutzen. Nach dem Seitenwechsel dominierte der TuS die Partie und schoss einen verdienten Sieg heraus. Marius Cullmann (55.), Tilmann Meeth (60./67.) und Niklas Servatius (78.) trafen für Kröv.

SG Buchholz – SG Ruwertal 6:3 (3:1)

Im torreichen Treffen gegen Ruwertal setzte Buchholz einen weiteren Rettungsanker in Richtung Klassenerhalt. Neun Treffer fielen in der kurzweiligen Partie, die entscheidenden drei Tore erzielten die Gastgeber in den letzten sieben Minuten. Buchholz führte durch die Treffer von Florian Weber (6.) und Daniel Sorge (14.) früh mit 2:0. Dann verkürzte Ruwertal durch einen Freistoß von Fabian Regel auf 1:2 (30.), geriet fünf Minuten vor der Pause durch Florian Weber aber wieder mit 1:3 in Rückstand. Nach der Pause schafften Fabian Regel (69.) und Lucas Zimmer (70.) den 3:3-Ausgleich. Als Ruwertal alles auf eine Karte setzte, schlugen die Gastgeber zurück. Dominic Klein (83.), Florian Weber (89.) sowie Dennis Schiffels (90.) sorgten für den 6:3-Endstand.

SG Neumagen-Dhron – SG Ralingen 1:1 (0:0)

Statt des angestrebten Dreiers musste der Tabellenvorletzte aus Neumagen im Abstiegskampf mit einem Remis Vorlieb nehmen. „Wir konnten den Ausfall weiterer Stammspieler nicht kompensieren. Letztlich haben uns zehn Minuten zum Sieg gefehlt“, sagte Neumagens Trainer Jochen Conrad. Christoph Bechtel schoss die Moselaner in der 47. Minute in Führung. Zehn Minuten vor dem Abpfiff erzielte Ralingens Marco Port mit einem 20-Meter-Distanzschuss den Treffer zum 1:1-Endstand.

SV Leiwen-Köwerich - SG Lüxem 3:1 (1:0)

Leiwen verbuchte drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nico Toppmöller (14.) brachte den SVLK in Führung. Der Ausgleich durch Lukas Follmann (63.) rüttelte aber nicht an der Leiwener Kampfmoral. „Endlich hatten wir mal das bessere Ende für uns“, freute sich Leiwens sportlicher Leiter Bernd Thomas. Axel Thomas brachte die Moselaner auf die Siegerstraße (83.). David Krickel machte alles klar (86.).