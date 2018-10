Drei Monate nach seiner Lungentransplantation hat der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda die Klinik verlassen. Das teilte die Klinik in Wien mit. Der wegen des Krankenaufenthalts geschwächte Patient müsse in einer mehrwöchigen Reha zu Kräften kommen.

Deutschlands Handballer sind mit einem 37:21-(19:9)-Sieg gegen Israel in die Qualifikation zur EM 2020 gestartet. Vor 4347 Zuschauern in Wetzlar waren am Mittwoch Uwe Gensheimer und Tobias Reichmann mit jeweils sieben Toren die besten Werfer für die DHB-Auswahl. ⇥(dpa)