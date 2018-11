Tennis: Julia Görges ist im Halbfinale der B-WM ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem 30. Geburtstag verlor die Titelverteidigerin aus Bad Oldesloe im chinesischen Zhuhai mit 6:4, 3:6, 2:6 gegen die Australierin Ashleigh Barty.

Nach 1:47 Stunden war das Duell entschieden.

Motorrad: Der Italiener Francesco Bagnaia ist vorzeitig Weltmeister in der Moto2. Dem 21-Jährigen genügte am Sonntag in Sepang im vorletzten Rennen des Jahres ein dritter Platz, um sich den Titel zu sichern. In der Moto3 holte sich der Spanier Jorge Martin die Weltmeisterschaft. Er gewann das Rennen in Malaysia. Sein schärfster Konkurrent, der Italiener Marco Bezzecchi, wurde nur Fünfter. Das MotoGP-Rennen in Sepang gewann Marc Marquez. Der Spanier stand bereits seit zwei Läufen als Weltmeister fest. ⇥(dpa)