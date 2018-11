Der englische Fußballverein Leicester City und Tausende Fans haben beim ersten Heimspiel nach dem Tod von Clubeigner Vichai Srivaddhanaprabha Abschied von dem thailändischen Milliardär genommen.

Zwei Wochen nach dem Hubschrauberabsturz nahe dem Stadion gedachten Fans, Spieler, Mitarbeiter, Ehemalige und Srivaddhanaprabhas Familie dem beliebten Leicester-Boss sowie vier weiteren Opfern des tödlichen Unglücks.

Vor der Partie gegen Burnley (0:0) nahmen bei strömendem Regen Tausende an einem Trauermarsch von der Innenstadt zum King Power Stadion teil. Während zwei Gedenkminuten hielten die Zuschauer im Stadion spezielle Fußballschals zu Ehren Srivaddhanaprabhas hoch. Spieler trugen Shirts mit dem Bild des Milliardärs und der Aufschrift „Für immer in unserem Herzen“.

Der Verein hat derweil angekündigt, dass am Stadion eine Statue errichtet werden soll. Srivaddhanaprabhas Nachfolge im Club soll der bisherige Vizepräsident, sein Sohn Aiyawatt, übernehmen.

Der Zustand des in Aue verunglückten Fans des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist nach Angaben des Clubs vom Sonntag stabil. Der Anhänger war beim Spiel der Hanseaten am Samstag beim FC Erzgebirge Aue (3:1) kurz vor dem Abpfiff der Partie vom Zaun des Gästeblocks etwa fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei war er zuerst mit dem Kopf auf den Betonboden im Stadioninnenraum aufgekommen. Der Mann war mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke will erst im kommenden Jahr mit Trainer Bruno Labbadia über einen neuen Vertrag reden. „Wir werden im Frühjahr sehen, welche Perspektiven sich für den Verein und für Bruno Labbadia ergeben“, sagte Schmadtke in einem Interview.

Labbadia hatte Wolfsburg in der vergangenen Saison in der Relegation vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahrt. Sein Vertrag beim VfL läuft am Ende der Saison aus. ⇥(dpa)