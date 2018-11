später lesen Teilen

Basketball: Die Dallas Mavericks mit Nationalspieler Maxi Kleber haben überraschend die Siegesserie von Dennis Schröder und den Oklahoma City Thunder in der NBA gestoppt. Nach zuletzt sieben Siegen in Serie verloren die Thunder am Samstag beim Team des verletzten Superstars Dirk Nowitzki mit 96:111 und stehen mit einer Bilanz von 7:5-Erfolgen auf Platz sieben in der Western Conference.