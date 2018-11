Lucky Luke: Für die SG Saartal ist er eine Art Lebensversicherung. Das 25-jährige Strafraum-Torpedo Lukas „Luke“ Kramp avancierte auch beim 2:0-Sieg seiner Elf gegen den Titelaspiranten aus Schweich zum „Man of the Match“ und setzte mit seinen Saisontreffern sechs und sieben wieder die Akzente.

Und das trotz angeschlagener Gesundheit. Kramp quält sich schon seit Wochen mit einer Verletzung im Leistenbereich über die Runden, erst in der Winterpause will er sich einer gründlichen Behandlung unterziehen.

Bitburger Kampfansage: Geht da noch was in Sachen Meisterschaft? Mit acht Siegen und einem Remis ist Bitburg derzeit die Mannschaft der Stunde, entzauberte Auw und stieß am Wochenende mit Wallenborn den nächsten Favoriten vom Thron. Acht Punkte beträgt nur noch der Bitburger Rückstand zur Spitze. „Wir müssen öfter gegen Tabellenführer spielen“, blieb FCB-Coach Fabian Ewertz die Antwort auf die Frage nach Titelambitionen schuldig.

Alten-Nachmittag in Leiwen: Andre Alten war der gefeierte Matchwinner beim Leiwener 2:1 gegen Ralingen. Dabei hatte der 39-Jährige einen Stresstag. Zuvor spielte der etatmässige Spieler der Leiwener Zweiten noch in der C-Liga gegen Pluwig und musste eine 1:5-Schlappe einstecken. Gegen Ralingen wurde der Senior-Joker in der 70. Minute eingewechselt und schoss eine Viertelstunde später den Siegtreffer zum 2:1. ⇥J.W.