Reitsport: Mit dem erneuten Sieg im German Masters hat Isabell Werth ihre eindrucksvolle Siegesserie beim Weltcup-Reitturnier in Stuttgart gekrönt. Die 49 Jahre alte Dressurreiterin unterstrich am Sonntagmorgen ihre Ausnahmestellung, indem sie auch beim vierten Start in der Schleyer-Halle ungeschlagen blieb.

Die erfolgreichste Reiterin der Welt setzte sich im Sattel von Emilio durch und feierte zum insgesamt 15. Mal den Sieg in der traditionsreichen Prüfung.

Golfen: Der italienische Profi Francesco Molinari hat mit dem Gesamtsieg auf der Europa-Tour die erfolgreichste Saison seiner Karriere gekrönt. Dem 36-Jährigen reichte am Sonntag beim Saisonfinale in Dubai ein geteilter 26. Platz, um sich klar vor dem US-Amerikaner Patrick Reed durchzusetzen. Nur Tommy Fleetwood hätte Molinari in der Geldrangliste der European Tour mit einem Sieg noch abfangen können, doch der Engländer landete in den Jumeirah Golf Estates nur auf dem 16. Rang. Der zweimalige Major-Sieger Martin Kaymer beendete seine enttäuschende Saison nach einer 71er-Schlussrunde mit insgesamt 292 Schlägen auf Position 55. Den Turniersieg beim mit acht Millionen Dollar dotierten Showdown der besten 60 Profis der Europa-Tour feierte Danny Willett (270 Schläge).

Tennis: Sabine Lisicki hat ihren ersten Turniersieg seit vier Jahren klar verpasst. Beim unterklassigen Turnier in Taipeh musste sich die ehemalige Wimbledon-Finalistin am Sonntag Kumkhum Luksika aus Thailand klar mit 1:6, 3:6 geschlagen geben. Das Endspiel der zur Challenger-Kategorie gehörenden Hallen-Veranstaltung dauerte lediglich 50 Minuten.

Dennoch war es für Lisicki ein versöhnlicher Jahresabschluss. Die 29-Jährige ist nach zahlreichen Verletzungen bis auf Platz 262 abgerutscht. Durch ihr gutes Abschneiden in der Hauptstadt Taiwans wird sie sich um einige Ränge verbessern.

Rugby: Deutschlands Nationalteam im 15er-Rugby hat die erstmalige Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst. Das Team um Kapitän Michael Poppmeier unterlag beim Viererturnier in Marseille trotz einer starken kämpferischen Leistung vor allem in der Defensive gegen Kanada mit 10:29 (7:10) und hat damit keine Chance mehr, bei der WM 2019 in Japan dabei zu sein. Im ersten Vergleich des Turniers hatte die deutsche Auswahl die Vertretung von Hongkong mit 26:9 (6:6) bezwungen. Letzter Gegner ist am 23. November Kenia.

Motorrad: Die Motorrad-WM ist mit einem spektakulären Sieg des türkischen Youngsters Can Öncü zu Ende gegangen. Der erst 15 Jahre alte Neuling ließ sich am Sonntag in Valencia auch von starken Regenschauern nicht beirren und schrieb sich beim 19. Grand Prix des Jahres in die Geschichtsbücher des Motorradsports ein. Bei seinem Gaststart in der Moto3 blamierte der Türke die versammelte Weltelite und holte bei seinem ersten WM-Einsatz den Sieg. Mit 15 Jahren und 115 Tagen ist Öncü nun der jüngste Fahrer der WM-Geschichte, der einen Grand Prix gewinnen konnte. Philipp Öttl sah bei seinem finalen Einsatz in der kleinsten Klasse nicht die Zielflagge. Er beendete die Saison als 16. der Fahrerwertung.

Beim Lauf der Moto2-WM kam Marcel Schrötter als Siebter ins Ziel. Damit festigte der 25-Jährige aus dem bayerischen Pflugdorf Platz acht in der Meisterschaft.

Die Titel in den drei Klassen waren alle schon vor dem Saisonfinale vergeben. In der MotoGP verteidigte der Spanier Marc Marquez sein WM-Championat. Der Italiener Francesco Bagnaia steigt 2019 als Moto2-Weltmeister in die MotoGP auf. Nach dem Titelgewinn in der Moto3 führt der Weg des Spaniers Jorge Martin in die Moto2. ⇥(dpa)