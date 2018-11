Nationalspieler Matthias Ginter (Foto: dpa) wird Borussia Mönchengladbach wohl erst in der Rückrunde der Bundesliga wieder zur Verfügung stehen. Wie der Club mitteilte, hat sich der Abwehrchef tags zuvor im Spiel gegen Hannover 96 (4:1) bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Noah Joel Sarenren Bazee eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers zugezogen.

Ginter musste anschließend mit einer Trage vom Platz getragen und notärztlich versorgt werden. Der 24-Jährige wird am Dienstag operiert.

Die Regionalliga-Reform steht im deutschen Fußball nach einem Medienbericht vor dem Scheitern. Demnach wurde eine Reform-Arbeitsgruppe aufgelöst, nachdem sie sich in drei Sitzungen auf kein Modell für die Zukunft der Regionalliga einigen konnte.

Konkret geht es darum, wie es nach der derzeitigen zweijährigen Übergangsphase mit vier Aufsteigern aus fünf Ligen weitergehen könnte. Ein mögliches Modell wäre, dass es dann nur noch vier verschiedene Regionalliga-Staffeln gibt – und jeder Meister aufsteigt.

Bei dem Beschluss im Dezember 2017 hatte sich der DFB-Bundestag aber nur auf das Übergangsmodell geeinigt. „2019 muss die Zukunft der Regionalliga final geklärt werden. Hoffentlich im Konsens“, hatte Vizepräsident Rainer Koch damals gesagt. Das Thema dürfte nun auf die Agenda der DFB-Präsidiumssitzung am 7. Dezember kommen.

Simon Rolfes will als neuer Sportdirektor von Bayer Leverkusen die sportliche Situation des Fußball-Bundesligisten kurzfristig verbessern. „Dann wollen wir schauen: Wo wollen wir langfristig hin?“, sagte der 36 Jahre alte frühere Bayer-Profi am Montag bei seiner Vorstellung in Leverkusen. Dabei betonte der Bayer-Ehrenspielführer: „Man muss auch den Weitblick haben. Das ist eine spannende Aufgabe.“

Rolfes hat beim Europa-League-Teilnehmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 erhalten und nimmt seine neue Tätigkeit zum 1. Dezember auf. Er soll langfristig als Nachfolger des derzeitigen Sport-Geschäftsführers Rudi Völler (58) aufgebaut werden. Der aktuelle Bayer-Sportdirektor Jonas Boldt wird den Verein nach Ende der Saison am 30. Juni 2019 mit derzeit unbekanntem Ziel verlassen. Boldt soll Rolfes bis dahin noch einarbeiten. ⇥(dpa)