Motorsport: Rennfahrerin Sophia Flörsch hat acht Tage nach ihrem schweren Unfall beim Formel-3-Weltfinale in Macao das Krankenhaus verlassen. „Heute fliege ich heim.

Ich bin wirklich froh, meine Familie und Freunde in den nächsten Tagen wiederzusehen“, schrieb die 17-jährige Münchnerin auf ihrer Facebook-Seite. Flörsch hatte sich bei dem Crash den siebten Halswirbel gebrochen und war danach elf Stunden operiert worden. „Ich habe meinen zweiten Geburtstag am 18.11.2018 in Macao gefeiert“, schrieb Flörsch im Rückblick auf den beängstigenden Unfall.

Tennis: Hamburg soll langfristig Standort für das ATP-Tennisturnier bleiben, einen Abschied aus der Hansestadt hat der neue Turnierchef vorerst ausgeschlossen. „Wir möchten ein klares Bekenntnis abgeben!, sagte der Österreicher Peter-Michael Reichel laut einer Mitteilung vom Montag und entsprach damit dem Wunsch des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Die Einigung mit dem DTB und der Stadt von Mitte Oktober, das Stadion am Rothenbaum zu modernisieren, sei dafür ein wichtiger Schritt gewesen, sagte Reichel. Vom 22. bis 28. Juli 2019 findet das ATP 500er-Sandplatz-Turnier erstmals unter der Leitung von Reichel statt. Der 66-Jährige möchte zudem zukünftig auch ein Damen-Turnier in Hamburg ausrichten. ⇥(dpa)