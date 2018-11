später lesen FOTO: TV / Schramm, Johannes FOTO: TV / Schramm, Johannes Teilen

Biathlon: Laura Dahlmeier wird auch in den Einzel-Rennen beim Weltcup-Auftakt in Pokljuka nicht am Start sein. „Ich werde bei den ersten Weltcup-Rennen dieser Saison leider noch nicht dabei sein – auch wenn sich das Training zuletzt schon wieder ganz gut angefühlt hat und ich aktuell zuversichtlich bin“, teilte die Doppel-Olympiasiegerin am Freitag mit.