Die Fußball-Bundesliga startet im kommenden Jahr am 16. August in ihre 57. Spielzeit. Das Saisonende ist am 16. Mai 2020. Der DFB-Pokal beginnt am Wochenende vom 9. bis 12. August 2019, das Endspiel in Berlin steigt am 23. Mai 2020. Die 2.

Bundesliga beginnt drei Wochen vor der Eliteliga am 26. Juli 2019 und endet am 17. Mai 2020. Ab dem 23. Dezember kommenden Jahres befinden sich die Profivereine in der Winterpause, die in der Bundesliga am 17. Januar 2020 und in der 2. Liga am 28. Januar 2020 endet.

Die 3. Liga nimmt ihren Spielbetrieb am 19. Juli 2019 auf, Saisonschluss ist am 16. Mai 2020. Zwischen dem 20. und 27. Mai 2020 finden die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga und die 2. Liga statt.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit einem Länderspiel in Wolfsburg ins Länderspieljahr 2019 starten. Das DFB-Präsidium legte die Volkswagen Arena als Austragungsort für das Testspiel am 20. oder 21. März fest. Der Gegner ist noch offen. Die Spielorte für die weiteren Heim-Länderspiele des kommenden Jahres sollen im Januar festgelegt werden.

Meikel Schönweitz wird Cheftrainer für alle Nachwuchs-Auswahlmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes. Neben dem neu geschaffenen Posten übernimmt der 38-Jährige zum 1. Januar 2019 auch die Aufgaben des scheidenden Sportdirektors Horst Hrubesch.