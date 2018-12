später lesen Auto Teilen

Twittern

Teilen



(SZ) Hiobsbotschaft in der Weihnachtszeit. Ford will 1600 Stellen in Saarlouis streichen. Das Unternehmen will so rentabler werden. Im Zuge des Konzernumbaus in Europa will das US-Unternehmen im Saarland massiv Stellen abbauen. SZ