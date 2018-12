American Football: Quarterback-Star Tom Brady hat trotz einer Niederlage mit seinen New England Patriots in der amerikanischen Football-Liga NFL eine historische Bestmarke aufgestellt.

Mit seinem ersten Touchdown-Pass bei der mit 33:34 (27:21) verlorenen Partie gegen die Miami Dolphins durchbrach der 41-Jährige eine Schallmauer: Der Zwei-Yard-Pass auf Julian Edelmann im ersten Viertel war der 580. Touchdown-Pass seiner NFL-Karriere. Er überholte damit Peyton Manning, der es auf insgesamt 579 Touchdown-Pässe brachte.

Radsport: Der deutsche Radrennstall Bora-hansgrohe hat die Verträge mit den beiden deutschen Hoffnungsträgern Pascal Ackermann und Emanuel Buchmann jeweils bis Ende 2021 verlängert. Das teilte das Team am Montag bei der Mannschaftspräsentation auf Mallorca mit. Das Duo gehört neben Kapitän Peter Sagan und dem neuverpflichteten Youngster Maximilian Schachmann zu den wichtigsten Fahrern im Team.

Ski nordisch: Die Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek und Fabian Rießle geben ihr Debüt im Weltcup der Langläufer. Die Olympiasieger starten am Samstag beim Sprint-Weltcup im schweizerischen Davos. „Grund dafür ist zum einen, dass Thomas Bing in eine Trainingsphase eintritt, um sich auf die Tour de Ski vorzubereiten. Zum anderen, weil Sebastian Eisenlauer sich nach längerer Krankheit im Herbst weiterhin in der Aufbauphase befindet“, sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Turnen: Das Verletzungspech bleibt der Olympia-Dritten Sophie Scheder treu. Die 21-jährige Turnerin aus Chemnitz hat sich im Trainingslager in Neuseeland den rechten kleinen Zeh gebrochen. Das postete die Stufenbarren-Spezialistin auf Instagram. Passiert war ihr das Missgeschick auf einer Bergwanderung. Ursprünglich hatte Scheder nach eigenen Angaben vermutet, das Zehgelenk sei nur ausgekugelt.

Formel E: ARD und ZDF wollen in der kommenden Formel-E-Saison mindestens drei Rennen der vollelektrischen Motorsportserie live in ihren Hauptprogrammen zeigen. Dabei handelt es sich nach derzeitigem Stand um die ePrix am 13. April 2019 in Rom (ZDF), am 11. Mai in Monte Carlo (ARD) und am 25. Mai in Berlin (ARD). Wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Montag mitteilten, soll es zu den weiteren Läufen Livestreams auf sportschau.de und zdf.sport.de geben. (dpa)