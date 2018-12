Uwe Neuhaus wird als Cheftrainer bei Armina Bielefeld Nachfolger des beurlaubten Jeff Saibene. Er erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Die Arminia hatte auf die anhaltende Sieglos-Serie von zehn Pflichtspielen reagiert und Saibene beurlaubt.

Neuer Co-Trainer an der Seite von Neuhaus wird Peter Németh, der ebenfalls einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschreibt.

U-21-Europameister Deutschland trifft in der Qualifikation zur Fußball-EM 2021 auf Belgien, Wales, Bosnien- Herzegowina und Moldau. Dies ergab die Auslosung am Dienstag am Uefa-Sitz im schweizerischen Nyon. Gastgeber der übernächsten Europameisterschaft sind Slowenien und Ungarn.

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann ist jetzt Mitglied des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Er fühle sich dem FCK schon lange verbunden, in der aktuell sportlich schwierigen Lage brauche der Verein jede Unterstützung, begründete Wiesemann seinen Beitritt. (dpa)