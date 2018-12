Bundesliga-Profi Yunus Malli will den VfL Wolfsburg in der Winterpause verlassen. Das berichtete die Sport Bild am Mittwoch. Der offensive Mittelfeldspieler soll sich bereits mit seinem Berater nach einem neuen Club umschauen.

Vor allem türkische Vereine sollen Interesse an dem 26-Jährigen signalisieren. Malli spielte in der laufenden Saison nur in drei von 16 Spielen von Beginn an.

Auch für den kommenden Spieltag in der ersten französischen Fußball-Liga sind auf Anweisung der Behörden zwei Partien abgesetzt worden. Die Begegnungen Nizza gegen Saint-Etienne (Freitag) und Nantes gegen Montpellier (Samstag) werden nicht wie geplant stattfinden. Das teilte die Ligue 1 am Mittwoch mit und verwies auf die Belastung der Polizei an anderen Stellen – ohne den Terroranschlag in Straßburg oder die erwarteten neuen Demonstrationen der „Gelbwesten“ explizit zu erwähnen. Am vergangenen Wochenende war wegen der Demonstrationen bereits mehr als die Hälfte aller angesetzten Erstliga-Spiele abgesagt worden.

Die Ethik-Kommission der Weltfußball-Verbands hat den Präsidenten des Afghanischen Fußballverbandes (AFF), Keramuddin Karim, für vorerst 90 Tage von allen nationalen und internationalen Aktivitäten entbunden. Grund sind die Ermittlungen gegen mehrere AFF-Offizielle: Spielerinnen aus dem Nationalteam hatten Missbrauchsvorwürfe gegen sie erhoben. (dpa)