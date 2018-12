Was geschah am 18. Dezember?



2017 wird in Wien der bisherige Außenminister Sebastian Kurz als neuer Bundeskanzler von Österreich vereidigt. Er ist mit 31 Jahren der jüngste Regierungschef Europas.



2013 einigt sich die EU auf ein Regelwerk für die Schließung von Pleitebanken. Damit wird das Vorhaben der europäischen Bankenunion abgeschlossen.



2008 verurteilt der UN-Strafgerichtshof in Arusha (Tansania) mehr als 14 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda drei Militärs zu lebenslanger Haft. Das Tribunal befindet sie des „Völkermordes, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen“ für schuldig.



2003 wird der letzte DDR-Staats- und Parteichef Egon Krenz nach knapp vier Jahren aus der Haft entlassen.



2001 werden im FlowTex-Prozess um den größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte vier Manager zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.



1998 versenkt die südkoreanische Armee nach mehrstündiger Verfolgungsjagd ein mutmaßlich nordkoreanisches Spionage-Boot, das zuvor in südkoreanische Gewässer eingedrungen war.



1915 wird in Berlin die Gema („Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte“) gegründet.



1901 wird auf der Berliner Museumsinsel das von Fritz Wolff entworfene erste Pergamon-Museum eröffnet.



1118 erobert Alfons I. von Aragon die Hauptstadt des muslimischen Königreichs Saragossa. Die Stadt wird zur neuen Hauptstadt Aragons.



GEBURTSTAGE



1978 Katie Holmes (40), amerikanische Schauspielerin („Batman Begins“).



1968 Mario Basler (50), deutscher Fußballer.



1953 David Chipperfield (65), britischer Architekt (Museum Folkwang in Essen).



1943 Keith Richards (75), britischer Rockgitarrist, Mitglied der „Rolling Stones“.



1928 Galt MacDermot (90), kanadischer Komponist (Musical „Hair“).



TODESTAGE



2016 Zsa Zsa Gabor, ungarisch-amerikanische Schauspielerin („Moulin Rouge“), geb. 1917.



2013 Ronnie Biggs, britischer Postzugräuber, 1963 maßgeblich am Überfall auf einen Postzug beteiligt, konnte nach seiner Verurteilung zu 30 Jahren aus dem Gefängnis fliehen und kehrte erst 2001 nach Großbritannien zurück, geb. 1929.