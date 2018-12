Die Personalie Timo Werner (Foto: dpa) sorgt bei Cheftrainer Ralf Rangnick und RB Leipzig weiter für Verdruss. Befeuert wurde der selbst vom Nationalstürmer ins Spiel gebrachte Wechsel zum FC Bayern von weiteren Lobeshymnen durch dessen Sportdirektor.

„Er trifft am laufenden Band“, meinte Hasan Salihamidzic am Samstag. Beim 3:2 gegen Werder Bremen hatte Werner seinen elften Treffer in der Bundesliga erzielt, mehr als jemals zuvor zu diesem Zeitpunkt.

Rangnick sagte derweil trotzig: „Ich kann keinen Flirt erkennen.“ Er kämpft weiter um seinen Vorzeigespieler, der die beste Hinrunde seiner Karriere spielte: „Timo wird sich über Weihnachten ein paar Gedanken machen, und dann sehen wir weiter. Dann ist er am Zug und wird uns sagen, ob er seine Zukunft weiter langfristig bei uns sieht.“ Für den Sportdirektor und Trainer ist die Marschrichtung klar. „Ich sehe seine Zukunft bei uns, weil seine Stärken zu unserem Fußball passen. Es ist nicht gegeben, dass das überall woanders auch so passiert.“ ⇥(dpa)